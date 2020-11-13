Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM Проводить новогодние корпоративы и утренники в Ростовской области можно, однако необходимо соблюсти ряд условий. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

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«Если сотрудники в коллективе находятся в одной комнате, и хотят в этой же комнате на рабочих местах поздравить друга друга с Новым годом, то не вижу в этом никакой опасности. Они каждый день находятся в этом комнате», — сказал Ковалев.

При этом, подчеркнул спикер, необходимо разрешение руководства на мини-праздник, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, регулярно пользоваться средствами дезинфекции. Что касается новогодних утренников в образовательных учреждения, то необходимо также ограничить число присутствующих.

«Не должно быть смешении групп, классов и курсов. Новогодние утренники в дошкольных учреждениях в рамках одной группы могут быть проведены. Дети каждый день ходят, каждый день встречаются. Но никаких актовых залов со смешением групп и зрителей. Общешкольных ёлок также не должно быть», — сказал Ковалёв.

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