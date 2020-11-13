Оренбург, , 12:54 — REGNUM Глава Оренбурга Владимир Ильиных заявил, что для оренбуржцев готовят новогодний сюрприз, но все подробности раскрывать не будет.

На площади им. В.И. Ленина появится новогодний городок. «Будет огромный сюрприз для горожан. Сегодня мы прорабатываем концепцию украшения площади. Скажу своими словам: будет круто!», — отметил градоначальник.

В администрации подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет планировать массовые мероприятия, поэтому акцент будет сделан на праздничном оформлении муниципалитета.

Добавим, ранее главный новогодний городок обустраивали в сквере перед Домом советов.