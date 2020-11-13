Воронеж, , 12:53 — REGNUM Сотрудников полиции, осуществивших задержание рядового срочной службы Антона Макарова, подозреваемого в убийстве трёх человек, руководство ГУ МВД по Воронежской области просит представить к награде. Об этом ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Руководство направило ходатайство в Министерство внутренних дел о поощрении сотрудников, задержавших подозреваемого в тройном убийстве», — сообщила Куликова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на территории военного аэродрома «Балтимор» были убиты трое военнослужащих, в том числе офицер. Подозреваемым в убийстве стал рядовой срочной службы 20-летний Антон Макаров. Сам он скрылся, его задержали спустя несколько часов в 50 км от Воронежа. Задержание осуществляли оперуполномоченные ОП №5 УМВД России по Воронежу во главе с начальником розыска. В настоящее время по решению суда подозреваемый отправлен под арест.

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