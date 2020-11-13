Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В Чувашии в школах регистрируют групповые случаи заражения коронавирусом, «в большинстве случаев источником распространения являются учителя». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, заявила на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

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Министр здравоохранения республики Владимир Степанов проинформировал, что в Чувашии выявлено более 15,4 тыс. учащихся с признаками ОРВИ, в том числе COVID-19 подтверждён у 205. Случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в 36 образовательных организациях: 27 школах, шести детсадах, двух средних профессиональных училищах и одном везу.

В продолжение темы Надежда Луговская отметила, что в Чувашии регистрируются групповые заболевания в образовательных организациях:

«Санэпидрасследования показали, что в большинстве случаев источником распространения являются работники школ — учителя».

Главный санитарный врач республики уточнила, что в средней школе № 5 в Новочебоксарске заразились коронавирусом 18 учащихся «по контакту с учителем», в чебоксарской школе № 60 — 12 учащихся, «тоже по контакту с учителем», в школе № 64 в Чебоксарах — 19 учащихся, «были в контакте с учителем».

«Всё-таки в школах необходимо усилить мероприятия и по изоляции, и дезинфекции, бактерицидные установки должны работать. Пока что не все школы срабатывают. У учителя, может быть, и не было симптомов, в ряде случаев бессимптомно болеют и успевают, пока они обследуются, заразить несколько учащихся», — говорит Надежда Луговская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии подтверждено 10 769 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 9331 человек (86,6%), умерли 186 пациентов с COVID-19. 60% случаев заражения коронавирусом регистрируется в Чебоксарах.

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