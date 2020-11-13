Волгоград, , 13:03 — REGNUM К реставрации мемориальных плит над могилой маршала Василия Чуйкова, расположенной на Мамаевом кургане, приступили строители в Волгограде. Работы планируют завершить к 17 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Маршал Советского Союза, дважды Герой СССР похоронен согласно своему завещанию в Волгограде у подножия монумента «Родина-мать зовёт!». Его могила — объект культурного наследия федерального значения и входит в состав мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». Музей-заповедник «Сталинградская битва» заключил с подрядчиком соглашение о реставрации могилы, получены необходимые разрешения.

«Специалисты тщательно подошли ко всем деталям, включая выбор материала. При реставрации используется гранит лабрадорит, добытый на том же месторождении, что и оригинальная плита», — рассказал директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

В 2020 году также завершена реставрация памятника маршалу в Центральном районе Волгограда.

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