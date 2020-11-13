Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв призвал жителей Дона встречать Новый год дома в семейном кругу.

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«Новый год — это семейный праздник. И в сложившихся обстоятельствах, когда действует норма о необходимости пребывания дома, надо ориентироваться на это. Мне кажется, что разумно этот праздник встретить дома, поменьше нарушать социальную дистанцию, перемещаться и гулять толпой, тем самым ограничив возможность передачи вируса. Новый год нужно встречать в семейном кругу дома», — сказал Ковалёв в ходе онлайн-брифинга.

ИА REGNUM напоминает, что ранее рекомендации оставаться дома в новогодние праздники в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса дали глава Роспотребнадзора Анна Попова и российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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