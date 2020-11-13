Чита, , 12:47 — REGNUM В связи со значительным, по сравнению с весной, всплеском распространения коронавируса Забайкальском крае, те граждане, кто ранее скептически относились к соблюдению правил безопасности, теперь стали выполнять все предписания по борьбе с вирусом. Таким наблюдениям сегодня, 13 ноября, поделилось зампред краевого правительства Инна Щеглова, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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«Здравоохранение сейчас просто на исходе своих сил. Каждый, наверно, видел интервью с медработниками, когда они снимают респираторы и очки, и все лицо в мазолях, царапинах и ссадинах от ношения защитных средств, потому что количество дней и часов, проведенных в медучреждениях, — невообразимая нагрузка.

На амбулаторное звено нагрузка в пять раз больше, в шесть раз увеличилось количество поступающих звонков в скорую медицинскую помощь, увеличено количество COVID-бригад. На протяжении суток ситуация более-менее стабилизировалась. Но резервы не безграничны, поэтому нам нужно помочь здравоохранению и просто не заболеть», — подчеркнула Инна Щеглова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной обстановкой по коронавирусу забайкальцам предложено жаловаться на нарушителей карантина по телефону «горячей линии». На номер 8−800−200−75−06 предложено сообщать о фактах нарушения масочного режима, правил дезинфекции, социального дистанцирования, а также несоблюдения работы общепита и досуговых учреждений.

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