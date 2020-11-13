Москва, , 12:41 — REGNUM Поездки за границу следует тщательно планировать из-за неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановкой в мире по коронавирусу. Об этом 13 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают РИА Новости.

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Захарова рекомендовала российским гражданам перед зарубежной поездкой взвешивать все возможные риски и последствия.

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«В связи со сложной ситуацией по корронавиуррсу не стоит подвергать ни себя, ни своих близких неоправданному риску», — подчеркнула представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ уже призывал российских граждан отложить необязательные заграничные поездки.

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