Самара, , 12:43 — REGNUM Новый год в Самарской области будет отмечаться весело и дружно, как и принято в традициях нашего народа. Об этом 13 ноября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в последнее время местные жители постоянно спрашивают его о том, будет ли Новый год.

«Точно будет, я вам обещаю», — ответил Азаров, и добавил, что праздник будет отмечаться, как это принято, в традициях народа: весело и дружно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса в Самарской области, как и всей стране, отменили проведение многих массовых мероприятий, таким образом неблагоприятная эпидемиологическая обстановка поставила под угрозу традиционное празднование Нового года в регионе, которое подразумевает проведение массовых гуляний.

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