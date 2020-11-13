Ставрополь, , 12:38 — REGNUM В Духовном управлении мусульман Ставропольского края высказали отношение к запретам браков между мусульманами и представителями других религий. По мнению представителей ДУМ, запрещать такие браки нет смысла, так как Россия — светское государство. Кроме того, если молодожены заключили между собой договоренности о предстоящих отношениях в таком браке, то муфтият разрешит его регистрацию.

«Мы не против смешанных браков, но в исламе есть определённые религиозные условия для его заключения. Если все договорённости между будущими супругами достигнуты и соблюдены, то мы заключаем между ними браки — никахи», — цитирует представителя ДУМ портал «Победа26».

Напомним, 10 ноября появилась информация о запрете браков между мусульманами и представителями других религий, который приняло Духовное управление мусульман России.

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