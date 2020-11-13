Москва, , 12:35 — REGNUM В России за последние сутки выявили 21 983 новых случаев заражения коронавирусом, это рекорд с начала пандемии. Об этом 13 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Так, в Москве выявлено 5974 пациента с коронавирусом, далее идут Санкт-Петербург — 1756 новых случаев и Московская область — 760 подтверждённых случаев.

Общее число выявленных случаев заражения в России достигло 1 880 551. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 32 443 человека, выздоровели — 1 406 903.

Отметим, сутками ранее в России было выявлено 21 608 случаев заражения.

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