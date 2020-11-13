Чита, , 12:32 — REGNUM Власти Забайкалья назвали районы, лидирующие по заболеваемости коронавирусом. Как сообщает сегодня, 13 ноября, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова заместителя председателя главы — Инну Щеглову, лидирующие позиции по заболеваемости сохраняются у Агинского Бурятского округа, Борзинского, Петровск-Забайкальского и Краснокаменского районов.

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«Это практически там, где развернуты моностационары. Есть, конечно, и районы, где от пяти до десяти человек заболевает еженедельно, и, надеюсь, динамика у них повышаться в дальнейшем не будет», — пояснила чиновница.

По словам Щегловой, в целом по Забайкалью удается снизить темпы прироста заболеваемости, в том числе после продления школьных каникул и объявления дистанционного обучения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 13 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкальском крае составляет уже 14 961 человек. Выявление новых 259 пациентов с SARS-CoV-2 признано рекордным.

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