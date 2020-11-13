Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM За неделю сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга в ходе 30 рейдов составили 150 протоколов на нарушителей масочного режима и других правил, действующих в связи с пандемией. Протоколы передаются в суды, который назначит наказание нарушителям. Как правило, это штрафы в несколько тысяч рублей физлицам и несколько десятков тысяч рублей для организаций.

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Специально сформированные бригады проверяющих следят за исполнением введенных Смольным требований в общественном транспорте и на объектах торговли, проверяют соблюдение масочного режима и выполнение в торговых точках стандартов безопасности.

«Соблюдение правил безопасности, в частности, ношение масок и других средств защиты, наша обязанность, которая помогает уберечь здоровье наших сограждан, наших родных и близких», — заявила Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Штрафы назначаются по статьям 20.6.1 КоАП РФ и 8−6-1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях».

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Напомним, с 14 ноября В Петербурге вводятся новые ограничения в связи с ускорившимися темпами заражаемости коронавирусом и заболеваемости COVID-19. В частности, для пожилых граждан вводится обязательная самоизоляция. Запрещены массовые мероприятия, за исключением театральных и спортивных.

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