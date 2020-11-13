Рязань, , 12:30 — REGNUM В Рязанской области 13 ноября выявлено 107 новых носителей коронавируса, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Скончался один человек, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в регионе подтверждено уже 12 тыс. 109 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 8777 человек, из которых 119 выписаны за минувшие сутки.

Зарегистрирован один летальный исход. С начала пандемии в Рязанской области от осложнений на фоне коронавируса скончался 71 человек.