Москва, , 12:25 — REGNUM Таиланд в начале ноября объявил о смягчении визового режима для иностранных туристов из всех стран, в том числе для туристов из России. Теперь в страну можно приехать не только для лечения, но и для отдыха, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При этом введен новый тип туристической визы TR Visa. Она выдается на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней. При этом надо собрать немало документов: страховку на $100 тыс., отрицательный тест на COVID-19, справку из банка о состоянии счета, на нем должно находится примерно 1,3 млн рублей.

По мнению туроператоров, достаточно жестких условия получения TR Visa, особенно требование о счете в банке, вряд ли привлекут массово в Таиланд туристов из России. Тем более, что 14-дневный карантин для туристов в Таиланде не отменён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Таиланд принял туристов из Китая.

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