Москва, , 12:25 — REGNUM В России с 2021—2022 учебного года в школах, колледжах и вузах появятся воспитательные программы, сообщает 13 ноября официальный сайт правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее план мероприятий по стратегии развития воспитания до 2025 года.

В информации отмечается, что ранее воспитательный компонент входил в образовательные программы, но выполнялся формально.

«Теперь рабочие программы должны содержать конкретные мероприятия, например, социальные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, игры и тренинги, совместные походы в театры и музеи», — пояснили в правительстве.

Всего в плане 33 пункта, среди которых — совершенствование работы психологов в школах, консультации с родителями, проведение социологических исследований, развитие инфраструктуры патриотических парков культуры и отдыха, а также форумы и мероприятия для детей и молодёжи.