Вологда, , 12:25 — REGNUM В Вологодской области средняя загруженность моногоспиталей для пациентов с COVID-19 составляет 72%. Наиболее напряженная ситуация с наличием свободных коек наблюдается в череповецком госпитале — 89%. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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За минувшие сутки на Вологодчине провели 4,5 тыячи тестов на коронавирус. Список заражены пополнили 136 человек. Большинство из них — в Вологде (48) и Череповце (32).

Всего с начала пандемии в области было зарегистрировано 8575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.