Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Свердловской области подтвердили выписку 32 154 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 13 ноября 2020 года, за минувшие сутки выписано 323 человека. 12 ноября сообщалось о выписке 318 человек.

В больницах размещены 432 пациента, чьё состояние оценивают как тяжёлое (301 пациент лежит в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 197 подключены к ИВЛ), ещё 1630 находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 40 011 случаев выявления коронавируса.

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