Москва, , 12:22 — REGNUM Церемония прощания с телеведущим Александром Колтовым, который разбился в авиакатастрофе, состоится 14 ноября. Об этом сообщили представители телеканала НТВ, на котором Котовой вёл передачи «ДНК» и «Звёзды сошлись».

Читайте также: Гибель ведущего Александра Колтового в Подмосковье подтвердил НТВ

Она начнётся в полдень и пройдёт в Николо-Архангельском крематории в Москве, а не в большом зале Хованского крематория, как сообщалось ранее.

Также по теме: Следствие выделило основную версию крушения самолёта ведущего НТВ

Как сообщало ИА REGNUM, 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий программы «Звёзды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении лёгкомоторного самолёта 7 ноября. Воздушное судно разбилось при полёте с аэродрома «Мячково» Московской области в Рыбинск Ярославской области. Причиной стал отказавший в воздухе двигатель. Также на борту самолёта была его супруга Наталья Климова. Она тоже погибла.

Читайте ранее в этом сюжете: В авиакатастрофе в Подмосковье погиб ведущий НТВ – СМИ