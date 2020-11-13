Челябинск, , 12:21 — REGNUM Заявление бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова о защите чести и достоинства оставлено без движения. Об этом говорится на сайте Ленинского райсуда Екатеринбурга.

«Оставление иска (заявления, жалобы) без движения», — говорится в графе напротив информации о решении вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, ответчиками являются бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев и ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания». Сведения, которые Гаттаров считает порочащими, были распространены в октябре.

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