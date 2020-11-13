Омск, , 12:21 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в региональном оперштабе.

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За весь период в регионе коронавирус выявлен у 18 574 человек. Выздоровели ещё 119 человек. Общее количество выздоровевших — 12 834 человека.

За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь пациентов с коронавирусом, за весь период — 493.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 ноября в Омской области скончались семь пациентов с диагнозом COVID-19.

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