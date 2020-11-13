Ростов-на-Дону, 13 ноября 2020, 12:20 — REGNUM Случаев повторного заражения новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области не зарегистрировано. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалёв.
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"Мне о таких случаях на сегодня неизвестно», — ответил на вопрос журналистов Ковалёв.
ИА REGNUM напоминает, что случаи повторного заражения коронавирусом регистрируются достаточно редко. Специалисты связывают возможность повторного заболевания COVID-19 с особенностями иммунной системы конкретного человека.