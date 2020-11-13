Уфа, , 12:20 — REGNUM Память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова почтили в Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в селе Малояз Салаватского района был установлен бюст генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в его торжественном открытии.

По его словам, бюст настоящему патриоту Башкирии, земляку, соратнику и видному государственному деятелю Артуру Фарвазовичу Ахметханову было решено открыть в преддверии дня его рождения: в этом году Артуру Фарвазовичу исполнилось бы 58 лет.

Хабиров отметил, что подрастающему поколению Салаватского района нужно знать и помнить, какой у них есть легендарный человек. Артур Ахметханов родился в маленькой деревеньке Турналы, стал генерал-лейтенантом и всю свою жизнь отдал защите интересов граждан и общественного строя.

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