Грозный, , 12:19 — REGNUM В Чечне в 2020 году стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» почти 100 человек. По 1 млн рублей получили за переезд в сельскую местность 87 врачей. Десяти фельдшерам выплатили по 500 тыс. рублей, сообщили в минздраве региона.

До конца 2020 года, в Чечне планируется трудоустроить в медицинские учреждения первичного звена здравоохранения в сельских районах 144 человека, в том числе 110 врачей и 34 фельдшера, пишет ТАСС.

Подбор специалистов ведется по конкурсу. В нем может принять участие каждый медицинский работник, обратившись в центральные районные больницы Чечни, где ему подскажут, какие им необходимы медкадры, и заключат договор о приеме на работу.

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