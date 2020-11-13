Оренбург, , 12:13 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 13 ноября, выявлено 189 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста составил 0,95%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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Вторые сутки в Оренбуржье отмечается снижение ежесуточного показателя: на 11 ноября — 191 случай, на 12 ноября — 190 случаев, на 13 ноября — 189.

С конца марта зафиксировано 19 997 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1021,9 случая заражения.

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