Москва, , 12:13 — REGNUM Роскомнадзор создал свой Telegram-канал, сообщили 13 ноября в ведомстве.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор более двух лет предпринимал тщетные попытки заблокировать доступ к Telegram на территории России после того, как администрация мессенджера отказалась передавать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей без решения суда. В июне 2020 года Роскомнадзор снял свои требования по ограничению доступа к мессенджеру.

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