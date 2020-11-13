Москва, , 12:12 — REGNUM В Москве почти на 60% готов южный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

«Общая строительная готовность южного участка Большой кольцевой линии на сегодняшний день составляет порядка 60%», — цитируют его слова в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

На данном участке расположены три станции — «Зюзино», «Воронцовская» и «Улица Новаторов». Каждая из них готова более чем наполовину.

Движение на участке планируют запустить в 2021 году.