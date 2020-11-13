Чита, , 12:10 — REGNUM В связи со сложной обстановкой по коронавирусу, в министерстве экономического развития Забайкальского края сегодня, 13 ноября, открыта бесплатная горячая линия для обращений граждан, обладающих информацией о нарушителях карантинных мер. Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, это позволит собрать статистику о нарушениях и оперативно реагировать на них.

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По номеру 8−800−200−75−06 предлагается сообщать о фактах нарушения масочного режима, правил дезинфекции, социального дистанцирования, а также несоблюдения работы общепита и досуговых учреждений.

«Сегодня состоялась финальная настройка сервиса, который работает в режиме автоответчика. После соответствующего звукового сигнала забайкальцам необходимо сообщить имеющуюся информацию. После оператор обработает сообщение в записи и определят необходимый порядок проверки», — пояснил министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгений Самойлов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкальском крае составляет уже 14 961 человек. Выявление новых 259 пациентов с SARS-CoV-2 признано рекордным.

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