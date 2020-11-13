Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области с начала пандемии проведено более 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 ноября.

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За истекшие сутки донские специалисты провели 9 тыс. 242 исследования. За весь период выполнено 1 млн 36,6 тыс. тестов. В настоящее время охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения достиг уровня в 186,79.

В настоящее время в Ростовской области исследования ПЦР-диагностику коронавируса проводят 19 лабораторий.