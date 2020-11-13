Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Правительство Казахстана включило каспийского тюленя в Красную книгу. Соответствующее постановление опубликовано 13 ноября на сайте премьер-министра республики.

Каспийский тюлень добавлен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Постановление вступит в действие 23 ноября. Ранее в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов предложили включить животное в Красную книгу.

В министерстве сообщили, что решение позволит защитить Каспийского тюленя. Кроме того, постановление станет важным аргументов для создания особо охраняемой природной территории.

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