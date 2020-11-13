Киев, 13 ноября 2020, 12:05 — REGNUM Через месяц все койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, могут закончиться. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 13 ноября во время брифинга.
Степанов предупредил, что в этом случае люди, которым требуется кислород или аппарат искусственной вентиляции лёгких, не смогут получить помощь.
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По оценке министра за последние четыре месяца количество больных COVID-19 на Украине выросло в 11−12 раз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что введённый в стране «карантин выходного дня» необходимо как-то компенсировать людям, которые теряют деньги из-за данных ограничений.
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