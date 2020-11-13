Киев, , 12:05 — REGNUM Через месяц все койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, могут закончиться. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 13 ноября во время брифинга.

«Если мы не будем соблюдать правила, мы уже через месяц можем получить стопроцентное заполнение коек. Что будет дальше? В больницах просто не будет, куда принимать больных», — рассказал он.

Степанов предупредил, что в этом случае люди, которым требуется кислород или аппарат искусственной вентиляции лёгких, не смогут получить помощь.

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По оценке министра за последние четыре месяца количество больных COVID-19 на Украине выросло в 11−12 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что введённый в стране «карантин выходного дня» необходимо как-то компенсировать людям, которые теряют деньги из-за данных ограничений.

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