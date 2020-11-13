Москва, , 12:02 — REGNUM Если в семье кто-то заболел гриппом или COVID-19 в первую очередь надо изолировать больного отдельную комнату и обязательно вызвать врача. Такие рекомендации дал 13 ноября Роспотребнадзор.

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Ухаживать за заболевшим должен только один член семьи, используя маски, перчатки, дезинфицирующие средства. При этом нужно соблюдать расстояние не менее 1 метра от больного.

Также следует выделить больному отдельную посуду для приема пищи, часто мыть руки с мылом, особенно до и после ухода за больным, и проветривать помещение каждые два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, лицам, имеющим хронические заболевания разрешается вакцинироваться от коронавируса только после выздоровления или ремиссии болезни.

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