Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM На таможенном посту аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) стали чаще фиксировать случаи пересылки отмычек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

За последние три месяца в аэропорту пресекли ввоз 279 отмычек для замков, а также 45 наборов (в каждом из них — от 10 до 30 отмычек). Приспособления отправляют из Китая.

«Чаще всего в графе «наименование товара» указывается слесарное учебное пособие», — уточняют в центре. Однако обмануть таможенников не удаётся.

Получателю такого товара грозит уголовная ответственность, ведь данные средства запрещены к обороту в России. Злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Кольцово» задержали гражданина Киргизии с чемоданом, в котором было 79 млн рублей. Мужчина пытался вылететь в Бишкек.

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