Барнаул, , 11:59 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 13 ноября, общее число жертвSARS-CoV-2 достигло 940 человек. Причём, 10 из них зарегистрированы только за последние сутки.

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По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6493 человека, +61 за последние сутки) и ОРВИ (9612 человек, +157 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 22 204 человек, причём 237 из них добавились за последние 24 часа. Тяжелобольных насчитывается 654 (+11 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 175 пациента (+1 за последние сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 629 (+8 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 18 550 человек (+162 за последние сутки).

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