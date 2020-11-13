Красноярск, , 11:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 800 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 ноября красноярский оперштаб сообщил о смерти 16 человек с COVID-19.

По состоянию на 13 ноября в регионе выявлено 30 570 носителей коронавируса. Выздоровели 23 059 человек.

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