Элиста, , 11:57 — REGNUM В Республике Калмыкия уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, за истекшие сутки положительный результат теста получили 87 человек. Днём ранее было выявлено 93 носителя инфекции, передаёт ИА REGNUM 13 ноября.

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За день после коронавируса выздоровели 158 человек. В настоящее время лечение от COVID-19 получают 640 пациентов, из них 21 человек находится в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 4 тыс. 316 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии подтверждено 10 тыс. 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 7 тыс. 712 пациентов выписаны с выздоровлением, 118 человек скончались.

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