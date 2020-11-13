Саранск, , 11:57 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 13 ноября выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 87 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 9249 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 64 человека, всего с начала пандемии выздоровели 7646 жителей Мордовии. 55 человек скончались от коронавируса как от основной причины, За минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось. Накануне один житель региона скончался от коронавируса как от основной причины.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1548 человек.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2160 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1221 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 ноября в республике начнут бесплатно выдавать лекарственные препараты тем гражданам с коронавирусом, кто проходит лечение в амбулаторных условиях. В перечень необходимых лекарств входят противовирусные, антибактериальные, кроверазжижающие и гормональные препараты. Эти лекарства будут назначены лицам с клиническими проявлениями COVID-19.

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