Москва, , 11:52 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора изъяли контрафактные лекарства для лечения COVID-19 в московской аптеке «Каскад здоровья», сообщили 13 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

В аптеке также обнаружены незарегистрированные препараты для лечения COVID-19 турецкого производства. Предполагаемая сумма реализации указанных препаратов составила более 2 млн рублей.

В Роспотребнадзоре добавили, что расследование по данному делу продолжается, а организация может быть привлечена к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября агентство DSM Group опубликовало статистику, согласно которой из российских аптек якобы исчез раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который применяется для лечения осложнений после COVID-19.

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