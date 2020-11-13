Красноярск, , 11:51 — REGNUM Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту жалоб жителей региональной столицы на размер платы за отопление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что информация о несогласии горожан с платёжками, предъявляемыми компанией «Сибирская теплосбытовая компания», появилась ранее в СМИ.

«В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка обоснованности начисления стоимости коммунальной услуги, а также проверены действия ресурсоснабжающей организации по приему граждан», — отметили в прокуратуре.

Результаты проверки будут контролировать в краевом руководстве ведомства.

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