Йошкар-Ола, 13 ноября 2020, 11:49 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 74 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 ноября в регионе выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6715 случаев.
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