Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM К настоящему времени в Петербурге семьи 38 медицинских работников, погибших от последствий заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, получили положенные выплаты. На рассмотрении находятся документы еще в отношении трех десятков семей. Об этом сообщил 13 ноября глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Дмитрий Лисовец Gov.spb.ru

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Чиновник объяснил, что процесс признания медика умершим от ковида имеет несколько ступеней, и выразил уверенность, что постепенно родственники всех погибших получат компенсации — по 1 млн рублей за смерть своего близкого.

«У государства нет задачи скрыть эти деньги. Сейчас проводится расследование. Окончательно сказать, умер ли медработник от коронавируса, можно будет только по результатам комиссии», — сказал Дмитрий Лисовец, слова которого передает телеканал «78».

Тем временем на набережной реки Карповки сегодня разобрали стихийный мемориал памяти медиков Петербурга и Ленобласти, умершим в период борьбы с пандемией. Фотографии врачей и других медработников передадут в Музей политической истории.

По словам Дмитрия Лисовца, в медучреждениях Петербурга уже размещены 28 мемориальных досок, на которых увековечены имена 50 медработников. Эта работа будет продолжена.

«Вирус не так просто победить, нет тех мер, которые бы однозначно защищали медиков. Мы помним всех, кто присутствует на этих фотографиях, об этом помнят медицинские организации», — заявил Лисовец.

По данным общественников, за время пандемии в городе и области скончались более ста медработников. Не у всех COVID-19 был признан основной причиной смерти.

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