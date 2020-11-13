Пермь, , 11:46 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 ноября, зафиксирован летальный исход у семи пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Пять человек скончались по причине коронавирусной инфекции, еще двое — от сопутствующих заболеваний.

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Общее количество смертей пациентов с коронавирусом в регионе составило 758. От COVID-19 умерли 458 пациентов, от сопутствующих заболеваний — 300.

Напомним, в Пермском крае зарегистрировано около 16 тыс. случаев заражений коронавирусом. Ежедневно суточных показатель выявляемых носителей SARS-CoV-2 увеличивается. Краевая власть приняла решение о переводе школьников среднего и старшего звена в крупных городах на дистанционное обучение.

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