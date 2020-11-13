Йошкар-Ола, , 11:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 13 ноября выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6715 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 5611 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 76 человек. 74 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, один — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1030 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 356 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1156 человек, из них у 1141 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки было выписано 122 пациента, при этом госпитализировали 134 жителя Марий Эл.