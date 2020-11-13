Москва, , 11:45 — REGNUM Интересуются результатами опросов, публикуемых в СМИ, 63% жителей России. При этом, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), критически к ним относятся 71%, не доверяют 15% опрошенных.

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В тоже время 78% респондентов за последние три года принимали участие в опросах, 56% проходили опросы в интернете, 29% — по телефону, у 21% брали интервью на улице.

Главная причина согласия на участие в опросе — любопытство (41%). Также для граждан важно, как были сформулированы вопросы (49%) и какая организация проводит опрос (47%).

Опрос проведен в конце октября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 региона России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России опросы общественного мнения необходимы. Такого мнения придерживается 86% жителей страны.

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