Челябинск, , 11:44 — REGNUM В Челябинской области к 13 ноября стало известно ещё о восьмерых умерших больных COVID-19. Эти сведения приводит оперштаб.

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Собственно от данной болезни скончались двое мужчин 81 года и 83 лет. Ещё шестеро умерли по другим причинам. У 67-летнего мужчины были хроническая обструктивная болезнь лёгких и сахарный диабет с многочисленными осложнениями, у 105-летнего — мелкоочаговый кардиосклероз и гипертония с преимущественным поражением сердца, у 83-летнего — постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий и аорты, а у 51-летнего — поражение почек и хроническая почечная недостаточность. У 72-летней женщины были хроническая обструктивная болезнь лёгких и шок.

С весны 211 человек умерли в регионе от COVID-19. Ещё у 517 это заболевание не стало причиной смерти.