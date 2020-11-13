Москва, , 11:41 — REGNUM В Южной Корее будет налажено производство первой в мире зарегистрированной Россией вакцины против коронавируса «Спутник V». Как сообщается на сайте вакцины, соответствующее соглашение заключил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с одной из ведущих южнокорейских компаний в области биотехнологий GL Rapha.

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Запустить производство планируется уже в декабре 2020 года, а в январе 2021 года начать поставки вакцины на экспорт.

«На мировой рынок будет поступать более 150 млн доз вакцины «Спутник V», произведенных в Южной Корее», — уточняется в сообщении

Ранее стало известно, что Турция заинтересована в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях собственных фармакологических производителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики вакцины от коронавирусной инфекции заявили, что первый промежуточный анализ данных фазы III клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%.

На сегодняшний день заявки на приобретение вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Всего иностранные государства готовы приобрести свыше 1,2 млрд доз препарата.

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