Нижний Новгород, , 11:40 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 ноября выявили 2373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым «рекордным» показателем суточного прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 2321 случае заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 238 313 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Нижегородской области выявили 433 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 219, в Ульяновской области — 217, в Пермском крае — 210, в Самарской области — 205, в Кировской области — 194, в Оренбургской области — 189, в Пензенской области — 167, в Удмуртии — 139, в Башкирии — 115, в Мордовии — 88, в Чувашии — 81, в Татарии — 67, в Марий Эл — 48.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 46 954 случая, в Ульяновской области — 23 559, в Саратовской области — 23 117, в Оренбургской области — 19 997, в Самарской области — 18 435, в Пензенской области — 17 440, в Пермском крае — 15 965, в Кировской области — 14 276, в Башкирии — 12 096, в Чувашии — 10 769, в Удмуртии — 10 630, в Мордовии — 9249, в Татарии — 9111, в Марий Эл — 6715.

Полностью выздоровели 191 719 жителей округа, за последние сутки выписаны 2628 человек. Накануне были выписаны 2532 жителя ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 3515 человек, за минувшие сутки скончались 47 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 58 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 13 ноября, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 196 человек — трое за минувшие сутки, по данным общефедерального штаба — 250 жителей Удмуртии, из которых также трое человек — в течение последних 24 часов.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 43 079 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев, 20 октября — более 1,8 тыс. случаев. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 ноября в России подтверждено 1 880 551 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 21 983 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 406 903 жителя России, за сутки выписаны 18 735 человек. 32 443 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 411 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 441 205 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 2837 человек.