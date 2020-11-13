Белгород, , 11:42 — REGNUM Новая станция скорой медицинской помощи почти готова в городе Старый Оскол Белгородской области. Объект сдадут в эксплуатацию в конце ноября 2020 года, сообщили 12 ноября в региональном оперативном штабе.

На новой станции запланированы диспетчерская, санитарные комнаты, процедурные кабинеты и помещения для отдыха персонала. На территории также разместили гараж на 12 автомобилей и боксы для их мойки и техобслуживания. По словам главы Старого Оскола Александра Сергиенко, замечаний к подрядчикам на данном этапе нет.

Строительство станции начали в мае 2020 года. На обустройство было выделено 64,5 млн рублей, в том числе привлекая средства инвестора.