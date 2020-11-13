Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Глава минэкономразвития Грузии Натия Турнава успешно перенесла коронавирус. Об этом 13 ноября сообщает агентство Report со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и устойчивого развития.

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Как рассказали журналистам в ведомстве, Турнава проходила лечение в домашних условиях. Сейчас она продолжает работать в нормальном режиме.

Напомним, коронавирус у главы минэкономразвития Грузии выявили 3 ноября. Кроме нее эту инфекцию в правительстве страны выявили у премьер-министра Георгия Гахарии и министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили. 11 ноября Гахария сообщил, что тест у него показал отрицательный результат на SARS-CoV-2.

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