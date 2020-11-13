Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 ноября, выявлено 210 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион поставил новый «рекорд», на 12 ноября суточный показатель составлял 201 случай.

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Среди новых носителей коронавируса десять детей и 200 взрослых: 83 мужчины, 117 женщин. В больницах лечение получают 45 человек, еще 165 — находятся дома под медицинским наблюдением. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,07 (на 12 ноября — 1,07).

С конца марта в регионе выявлено 15 965 носителей SARS-CoV-2. Отправились от коронавирусной инфекции 10 716 пациентов, в том числе 178 за последние сутки. В больницах находятся 1 997 человек, из них 146 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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